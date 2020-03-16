Saadet Partili Abdulkadir Karaduman koronavirüsüne mi yakalandı?

Yurtdışından dönen vatandaşlarımız karantinaya giriyor. ABD'den dönen Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da karantinaya girdiğini ve koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün kuralına uyacağını açıkladı.

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Abdulkadir Karaduman, Milli Görüş’e yakın grupların davetiyle gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye döndü. Koronavirüsü salgınına karşı tedbir olarak "14 gün" kuralını uyguladığını belirten Karaduman, kendini izole etti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yapan Karaduman, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika programından döndükten sonra merak eden çok vatandaşımız oldu. Herhangi bir sağlık sorunum yok. Tedbir amaçlı 14 gün kuralına riayet ediyorum, mümkün mertebe hiç kimse ile fiziki ortamda bir arada bulunmuyorum. Bu zorlu süreci elbirliğiyle aşacağız"