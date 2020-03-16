Premier Lig'de ayın en iyisi Bruno Fernandes

Premier Lig, Şubat ayının en iyi oyuncusunu seçti. Seçilen isim Alonso, Aubameyang gibi isimleri geride bırakmayı başaran Bruno Fernandes oldu.

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İngiltere Premier Lig'de devre arasında Sporting'den Manchester United'a

transfer olan Bruno Fernandes, şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Fernandes rakiplerini geride bırakmayı başardı

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Manchester ekibinde şubat ayında bir gol atan, iki de gol pası veren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun oylamada Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty ve Nick Pope'u gibi oyuncuları geride bırakarak ayın futbolcusu seçildiği kaydedildi.

80 milyon avro ile Manchester United formasını giydi

Bruno Fernandes, ocak ayındaki ara transfer döneminde Portekiz'in Sporting Lizbon takımından bonuslarla birlikte 80 milyon avro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu.