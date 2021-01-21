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Sivasspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Son 5 maçtan 15 puan çıkaran ve lider Beşiktaş'ın ardından averajla 2. sırada yer alan Kanarya, zorlu deplasmandan da galip gelerek sonraki hafta evinde karşılaşacağı Kayserispor mücadelesine kayıpsız girmek istiyor. 4 maçtır kaybetmeyen Yiğido ise güçlü rakibi karşısında serisini sürdürmenin peşinde. Peki; Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Kanarya, 38 puan elde etti. Fenerbahçe, haftaya averajla 2. sırada girdi. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Sivasspor ise hanesine 23 puan yazdırdı.

Sivasspor - Fenerbahçe

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Sivasspor: Mamadou Samassa, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fayçal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Mame Thiam, Mbwana Samatta

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