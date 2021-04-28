Sınavlar erteleniyor mu? Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili konuştu. Bakan Selçuk, sınavların ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

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Artan corona virüsü vakaları sonrası alınan ‘tam kapanma’ kararıyla anaokulu, kreş, 8’inci ve 12’nci sınıflar da dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verileceği ve tüm sınavların erteleneceği duyurulmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Lise sınavlarıyla ilgili Selçuk, “17 Mayıs’tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40’a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, tam kapanmada öğretmenlerin okula gitmeyeceğini de açıkladı.

YKS ve LGS açıklaması

Öğrencilerin merakla beklediği YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili de Bakan Selçuk, “Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da ‘biraz daha erteleyin’ diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil. YKS ve LGS belirlenen tarihlerde yapılacak” dedi.

Özel eğitim kurumlarının durumu

Özel eğitim kurumlarının durumunu da açıklayan Selçuk, “8 ve 12. sınıflarda öğrenme eksikliklerimizi gördüğümüz için köy okullarımızı 5 gün açtık, İlkokullarımızı daha çok açtık. Çünkü buralarda problem gördük. Şimdi tam kapanma ile ilgili süreçte Bilim Kurulu’ndan tüm kurumların kapanması tavsiyesi geldi. Tam kapanma sürecinde bu okullarımız da kapalı kalacak” dedi.

Karneler 2 Temmuz'da verilecek

Okulların açık olacağı tarihi de açıklayan Bakan Selçuk, “Okullar 2 Temmuz’a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz” ifadelerini kullandı.