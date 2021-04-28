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FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu. Fed, aşılama ile birlikte ekonomide aktivite ve istihdamın arttığına dikkat çekerken kamu sağlığı krizinin ekonomik görünüme yönelik riskleri devam ettirdiğini açıkladı.

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ABD Merkez Bankası Fed faizi oy birliğiyle yüzde 0 ile 0.25 arasında tutmaya karar verdi. Federal Açık Piyasa Komitesi bugün sona eren 2 günlük toplantısında federal fon faiz oranlarında ve tahvil alım programında değişiklik yapmadı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizin ve varlık alım programının değiştirilmemesi kararını oybirliği ile aldı.

FOMC toplantısının ardından yayınlanan açıklamada Fed, "Aşılamada ilerlemeye ve güçlü politika desteğine bağlı olarak ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri güçlendi" ifadelerin kullandı.

Yapılan açıklamada, pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf olmaya devam etmekle birlikte iyileşme gösterdikleri de belirtildi.

FOMC, enflasyonun yükseldiğini ancak bunun büyük ölçüde geçici faktörleri yansıttığını ifade ettiği açıklamasında, "Eğer Fed hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek riskler gelişir ise, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağız" denildi.

Koronavirüs sürecine ilişkin olarak Fed "Ekonominin izleyeceği patika virüsün rotasına ciddi şekilde bağlı olacak. Kamu sağlığı krizi ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratmaya devam edecek, görünüme yönelik riskler devam ediyor" açıklamasında bulundu. 

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