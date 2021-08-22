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Şiddete uğradı çağrıda bulundu! Tekrar gözaltında

Şiddete uğradı çağrıda bulundu! Tekrar gözaltında

Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından şiddete uğradığını söyleyen Fatma Yasak'ın sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu. Alper Tasalı, savcılığın itirazı üzerine yeniden

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Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından şiddete uğradığını iddia eder Fatma Yasak'ın eşi Alper Tasalı savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Fatma Yasak'ın ihbarıyla gözaltına alınan Alper Tasalı, soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, nöbetçi hakimlik de adli kontrol tedbiri uyguladığı Tasalı'yı serbest bırakmıştı.

Şüpheli yeniden gözaltına alındı

Bu karara soruşturma savcılığınca itiraz edildi. İtirazı değerlendiren hakimlik, şüpheli Tasalı hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bu karar sonrası şüpheli, tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Alper Tasalı'nın yarın Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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