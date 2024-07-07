BIST 10.852
DOLAR 32,66
EURO 35,44
ALTIN 2.511,53
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

SGK'nin 'emekliler.gov.tr' internet sitesi erişime açıldı QD kodla özel indirimler

SGK'nin 'emekliler.gov.tr' internet sitesi erişime açıldı QD kodla özel indirimler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı.

Abone ol

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

SGK'nin paylaşımında "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.

Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kandıra'da gece denize girdi saatler sonra denizde cesedi parçalanmış halde bulundu
Kandıra'da gece denize girdi saatler sonra denizde cesedi parçalanmış halde bulundu
Vincenzo Montella: Bence en iyi 5 takımdan biriyiz
Vincenzo Montella: Bence en iyi 5 takımdan biriyiz
Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu
Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu
Milli Takım'ın maçında hakemden skandal karar!
Milli Takım'ın maçında hakemden skandal karar!
Milli Takım'ın golünü atan Samet secdeye yattı
Milli Takım'ın golünü atan Samet secdeye yattı
Milli Takım'ın maçında Türk taraftarlardan stadyumda bozkurt işareti
Milli Takım'ın maçında Türk taraftarlardan stadyumda bozkurt işareti
Türk bayrağına zarar verdi, MİT yakaladı: Türk halkından özür dilerim
Türk bayrağına zarar verdi, MİT yakaladı: Türk halkından özür dilerim
CZN Burak'tan bozkurtlu A Milli Takımımıza destek paylaşımı
CZN Burak'tan bozkurtlu A Milli Takımımıza destek paylaşımı
Merih Demiral, Hollanda maçı öncesi taraftarları selamladı
Merih Demiral, Hollanda maçı öncesi taraftarları selamladı
İsviçre'yi yenen İngiltere, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
İsviçre'yi yenen İngiltere, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
PKK'lı teröristlerden alçak bomba planı! TSK hain oyunu bozdu!
PKK'lı teröristlerden alçak bomba planı! TSK hain oyunu bozdu!
A Milli Takımımız, Hollanda'ya yenilerek turnuvaya veda etti
A Milli Takımımız, Hollanda'ya yenilerek turnuvaya veda etti