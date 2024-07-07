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Kandıra'da gece denize girdi saatler sonra denizde cesedi parçalanmış halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kandıra'da gece denize girdi saatler sonra denizde cesedi parçalanmış halde bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

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Çalköy Seyrek Mahallesi’nde, arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y'den (45) bir süre sonra haber alınamadı.

Arkadaşları ve yakınlarınca Ferhat Y'yi arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından su yüzeyinde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, yüzü ve vücudu parçalanmış haldeki cesedi kıyıya çıkardı.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tekne pervanesinin çarpması sonucu parçalandığı değerlendirilen cesedin bacağındaki lekeden Ferhat Y'ye ait olabileceği bildirildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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