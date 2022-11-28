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SGK erişime açtı! Tıkla ne kadar emekli maaşı alacağını hemen öğren

SGK erişime açtı! Tıkla ne kadar emekli maaşı alacağını hemen öğren

 SGK, 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?' uygulamasını erişime açtı. Kullanıcılar, emekli maaşı hesaplama uygulaması ile maaş miktarını öğrenebilecek. İşte detaylar.

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Emekliler Ocak ayında yapılacak zam sonrası yeni emekli maaşını merak ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) da en çok merak ettiği sorulardan biri ne kadar emekli maaşı alınacağıyla ilgili. SGK, 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?' uygulamasını erişime açtı. Kullanıcılar, emekli maaşı hesaplama uygulaması ile maaş miktarını öğrenebilecek. İşte detaylar.
Emekli maaşlarında yaşanan kafa karışıklığının önüne geçmek isteyen SGK, 'emekli olursam ne kadar alırım' hesabını paylaştı.

Ocak ayında yapılacak zamlar sonucunda yeni emekli maaşı fiyatları merak ediliyor. Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) da en çok merak ettiği konuların başında 'olası emekli maaşı miktarı' geliyor.

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Emekli maaşı uygulaması erişime açıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu kendi internet sitesinde "Emekli olursam ne kadar maaş alırım" uygulamasını erişime açtı. Yeni uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı görülebiliyor.

Maaş nasıl hesaplanacak? 

Kullanıcıların internette en fazla yaptığı aramalar arasında, maaşın nasıl hesaplanacağı konusu bulunuyor.

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. SGK da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgilerinin kesinlik içermediğini aktarıyor.

4A Emekli hesaplama 

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor:

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4B Emekli maaşı hesaplama 

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

 4C Emekli maaşı hesaplama 

 uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

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