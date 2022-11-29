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Ünlü üniversite taciz skandalı! İfadesi ortaya çıktı: Önce kalçama dokundu arkamdan sarıldı

Ünlü üniversite taciz skandalı! İfadesi ortaya çıktı: Önce kalçama dokundu arkamdan sarıldı

Ünlü bir üniversite taciz skandalıyla sarsıldı. Tuzla'da buluna üniversitenin hastanesinde hasta kabul yetkilisi olarak çalışan 22 yaşındaki genç kadın başhekim yardımcısı tarafından taciz edildi. Savcılık soruşturma başlatırken kadının ifadesi ortaya çıktı.

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Türkiye’nin tanınmış özel üniversitelerinden birinin sahibi olduğu hastanede yaşandı. İddialara göre tacizi yapan bir doktor. Hatta hastanenin başhekim yardımcısı.

tv100 yazarı Özkan Tamirak, taciz skandalının ayrıntılarını paylaştı. Konunun her aşamasını takipte olduğunu belirten yazar, olayı ve talihsiz kadının ifadesini yazısında aktardı:

"Olay 13.10.2022 günü Tuzla’da bulunan bir hastanede yaşandı. Hasta kabul yetkilisi olarak çalışan 22 yaşındaki genç kadın gece mesaisine başlamıştı.

Saatler gece yarısı 02.00’yi gösterdiğinde savcılığın soruşturma başlattığı o konu yaşandı. Kadın, başhekim yardımcısı tarafından odasında sıkıştırılarak taciz edildi. Bakın mağdur kadın ifadesinde o olayı nasıl anlattı:

"Seni kovarım öldürürüm"

“Gece vardiyasına gelmiştim. Halen hasta kabul yetkilisi olarak çalışmaktayım. Doktor Bey beni odasına çağırarak ‘Gel sana bir şey soracağım’ dedi. Ben de odasına gittim. Odaya girer girmez beni bilgisayarın olduğu yere çağırdı. Bilgisayarın yanına gittiğimde önce kalça kısmıma dokundu. Sonrasında korkmam ve paniklemem üzerine bana arkamdan sarıldı. Ben de önce kendisini ittim. ‘Ne yapıyorsunuz bırakın’ dedim. Bunun üzerine koşarak bulunduğumuz odasının kapısını kilitledi. Sonrasında tekrardan göğüslerimi elledi. Ben itmeye ve engellemeye çalıştım. Bağırmak isteğimde ise ‘Seni kovarım, seni öldürürüm’ diyerek beni tehdit etti. Şikâyetçi ve davacıyım.”

Suç duyurusunda bulundu

Mağdur kadın ifadesinde daha da fazlasını anlatıyor. Bazı bölümleri o kadar iğrenç ki yazmak istemedim. Kadın önce konuyu kendi amirlerine anlattı. Sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na o doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık hemen soruşturma başlattı.

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