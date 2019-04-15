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Şenol Güneş'in yerine boma isim! Anlaşma tamam

Şenol Güneş'in yerine boma isim! Anlaşma tamam

Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmasının ardından hoca arayan Beşiktaş, Mircea Lucescu ile 2 yıllığına el sıkıştı.

Şenol Güneş'in Milli Takım'la anlaşmasının ardıdnan Beşiktaş'ın temasa geçtiği isimler arasında yer alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, en güçlü aday konumundaydı. Önceki gün siyah-beyazlı takımın Başakşehir'i 2-1 yendiği maçı tribünden izleyen Rumen hoca, karşılaşmanın ardından Başkan Fikret Orman ve ekibiyle bir kez daha masaya oturdu. 

İki yıllık teklife 'Evet' dedi
Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan görüşme sonrası iki yıllık teklife 'Evet' diyen Rumen hocanın, 12 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul sonrası resmen açıklanması bekleniyor.

Razvan seçeneği elendi
Lucescu'nun oğlu Razvan ile birlikte takımın başına geçme seçeneği ise elendi. Bu arada yönetim, Lucescu'dan sonra Guti Hernandez ile de görüşmeye hazırlanıyor. 

Lucescu, Guti'ye akıl hocalığı yapacak
İspanyol antrenör sunulan öneriyi kabul ederse yardımcı hocalık görevine yetkileri artırılmış olarak devam edecek. İlk sezonda Lucescu, Guti'ye akıl hocalığı yapacak. Genç antrenör, ikinci sezonda ise kulübenin sorumluluğunu büyük ölçüde üstlenecek. Rumen teknik adam sonrası da takımın teksorumlusu olacak.

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