Selahattin Demirtaş Bülent Arınç'la görüştüğüne bin pişman oldu olay mektup

Bülent Arınç cezaevinde ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş hakkında bomba iddialarda bulunmuştu. İddiasına göre "Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyordu ve ona bir daha siyasete girmeyeceğine dair söz verecekti". Selahattin Demirtaş Bülent Arınç'ı yalanladı ve 'hayal kırıklığı ve üzüntüsünü' dile getirdi. Görüşmeden pişman olan Demirtaş bir daha arkadaşları ve avukatları hariç kimseyle görüşmeme kararı aldı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, cezaevinde ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş’la yaptığı görüşmeye dair gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Bülent Arınç, Demirtaş’ın bundan sonraki süreçte adaylık veya aktif siyaset düşünmediğini ve 'bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermek istediğini' öne sürdü. Arınç ayrıca Demirtaş'ın Erdoğan ile görüşmek istediğini iddia etti.

ARINÇ'LA GÖRÜŞTÜĞÜNE PİŞMAN OLDU

Bülent Arınç'ın bir Youtube programında yaptığı bu açıklamalara Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldi. Arınç'ı yalanlayan Selahattin Demirtaş "artık hapiste arkadaşları ve avukatları hariç kimseyle görüşmeyeceğini' belirtip 'çarpıtma ve suistimallerin başka yolu kalmadı' dedi.

Selahattin Demirtaş şunları yazdı:

-Beni en çok zorlayan şey imasında dahi bulunmadığım sözlerin düşüncelerin bana mal edilerek dışarda kamuoyuna aktarılmasıdır.

-Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burda ömrümün son gününe kadar kalırım.

-Benim için bunun alternatifi yoktur. İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrudan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz.

- Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla, üzüntü ile karşılıyorum.

BÜLENT ARINÇ'IN İDDİALARI

- “Sayın Erdoğan’la görüşme talebi var. Yani görüşeceğini tahmin etmiyorum ama bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı da ona sadece şunu söyleyeceğim dedi. Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Ben bu olaylarda hiçbir zaman terörün destekçisi olmadım ama partimin içerisinden veya partimin dışarısından bu olaylara bizi karıştırmak isteyenler olabilir.

SİZE KİN DUYMUYORUM

-Ben siyaseti tercih ettim. Terörü tercih etmedim. Şiddeti asla düşünmedim ve teşvik etmedim. Ben iyi bir siyasetçi olmaya çalıştım. Arkadaşlarımın yaptıklarından, söylediklerinden elbette sorumluluğum olabilir ama suçlandığım Kobani olaylarından dolayı ben hiçbir cinayetin içerisinde olmadım ama size karşı kin duymuyorum. Siz de devlete, millete hizmet ettiniz. Benim ne kadar yanlışım varsa sizin de belki yanlışlarınız oldu.

"ADAYLIK DÜŞÜNMEM SÖZ VERİRİM"