BIST 10.958
DOLAR 42,37
EURO 48,98
ALTIN 5.558,21
HABER /  DÜNYA

Ukrayna, Rusya'dan bin askerin cenazesini teslim aldığını duyurdu

Ukrayna, Rusya'dan bin askerin cenazesini teslim aldığını duyurdu

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, savaşta yaşamını yitiren 1000 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan teslim aldıklarını bildirdi.

Abone ol

Merkeze ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren 1000 Ukraynalı askerin naaşının Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya tarafı, Ukraynalı askerlere ait olduğunu belirttiği 1000 cenazenin Ukrayna'ya gönderildiğini duyurdu." ifadesine yer verildi.

Ölen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların başlatılacağı aktarılan açıklamada, "Kolluk kuvvetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı uzman kurumlarla birlikte gerekli tüm incelemeleri gerçekleştirecek ve iade edilen cesetlerin kimliklerini tespit edecektir." denildi.

Rusya, Ukrayna'dan 30 cenaze teslim adlı

Rus haber ajansı Tass’a konuşan isimsiz kaynak, Ukrayna’ya bin asker cenazesinin teslim edildiğini belirterek, "Ukrayna tarafı da 30 Rus askerin cenazesini teslim etti." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'a F-35 satışına onay İsrail'i endişelendirdi
Suudi Arabistan'a F-35 satışına onay İsrail'i endişelendirdi
Rusya-ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne dair istişareler yürütülmüyor
Rusya-ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne dair istişareler yürütülmüyor
Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlenecek gençlerimize daha yüksek tutarda destekler vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlenecek gençlerimize daha yüksek tutarda destekler vereceğiz
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açıklaması
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açıklaması
CHP'li Nazlıaka, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi
CHP'li Nazlıaka, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi
Yere çöp atan şimdi yandı! Belediye başkanı duyurdu yakalarına taktılar
Yere çöp atan şimdi yandı! Belediye başkanı duyurdu yakalarına taktılar
MHP'den Demirtaş açıklaması! "Başka bir seçenek yoktur"
MHP'den Demirtaş açıklaması! "Başka bir seçenek yoktur"
HDI Sigorta, Talanx'ın küresel etkinliğine ev sahipliği yaptı
HDI Sigorta, Talanx'ın küresel etkinliğine ev sahipliği yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gidecek
Bariyeri aşıp uçuruma yuvarlandı! Feci kazada ölenler var
Bariyeri aşıp uçuruma yuvarlandı! Feci kazada ölenler var
İşten dönen annesi buldu! Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk...
İşten dönen annesi buldu! Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk...