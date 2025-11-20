BIST 10.928
Yere çöp atan şimdi yandı! Belediye başkanı duyurdu yakalarına taktılar

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yere çöp atanların tespiti için zabıtalara yaka kamerası takılmaya başlandı.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ve Başkan Yardımcısı Gülgen Doğan, düzenlenen programda, 4 zabıtaya yaka kamerası taktı.

Başkan Amak, gazetecilere, ilçede çevre temizliğiyle ilgili uzun süredir çalışma yaptıklarını söyledi. Amak, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız sahada çalışmalarını yürütecek. İnsanları çöplerini yere atmama noktasında uyarılarını yapacak. Ondan sonraki süreçte de arkadaşlarımız cezai işlem uygulayacaklar. Çöplerin atılacağı yerler çöp kovalarıdır, konteynerlerdir. Çöpleri kimler attıysa yaka kameralarıyla tespit edildiği anda da cezai işlem uygulanacak. Eminiz ki insanlar bu noktada duyarlıdır."

Gelecek günlerde 36 zabıtaya daha yaka kamerası takılacağı bildirildi.

