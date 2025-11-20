Metro ve Marmaray'a özel "vagon özelliği"

Yandex Maps, İstanbul'daki metro ve Marmaray kullanıcılarına istasyonlarda hızlı çıkışa veya kolay aktarma noktasına ulaşmalarını sağlayacak yeni bir yönlendirme özelliği sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Android ve iOS işletim sistemlerindeki Yandex Maps uygulamasında kullanıma sunulan özellikle, toplu taşıma güzergahları üzerinde yolculuk planlayan kullanıcılar, binecekleri metro veya Marmaray vagonunu varış noktasına göre seçebiliyor. Bu bilgilere, toplu taşıma rota detaylarında doğrudan ulaşılabiliyor.

Uygulama, özellikle aktarma noktalarının yoğun olduğu Yenikapı gibi istasyonlarda, kullanıcıların bir hattan diğerine geçişini kolaylaştıracak şekilde en uygun vagon bilgilerini rota detaylarında sunuyor.

Yandex Maps, aktarma yapılabilen tüm güzergahlarda yolcuların şehrin sokaklarına daha hızlı çıkmasına olanak sağlamasının yanı sıra bir hattan diğerine sorunsuz bir aktarma yapabilmelerini için en uygun vagonu öneriyor.

Bu sayede kullanıcılar, yolculuklarının tamamını daha verimli bir şekilde planlayıp, kalabalık istasyonlarda daha az yürürken, özellikle yoğun saatlerde bu özellik büyük bir avantaj sağlıyor.

Yandex Maps, şehir içi seyahatleri kolaylaştırmak amacıyla, belirli rotalar için özel öneriler de geliştiriyor. Örneğin, şehir merkezinden havalimanına yapılacak bir yolculukta, uygulama en hızlı ve pratik güzergah için vagon tercihi sunuyor.

Yeni özellik, Android ve iOS'taki Yandex Maps uygulamasında kullanılabiliyor. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmeleri için uygulamalarını en son sürüme güncellemeleri gerekiyor.

Yandex Maps'in sunduğu yeni özellik, gelecek dönemde İstanbul dışındaki şehirlerde de kullanıma sunulacak.