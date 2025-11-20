HDI Sigorta, Talanx'ın küresel etkinliğine ev sahipliği yaptı

HDI Sigorta, Talanx Grubu'nun veri analitiği, yapay zeka ve ürün yönetimi gibi alanlarda bilgi paylaşımında bulunmak üzere her yıl farklı bir ülkede düzenlediği Power Pricing Lab 2025'e ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl farklı bir ülkede organize edilen etkinlik, bu yıl İstanbul'da gerçekleştirildi.

Almanya, Polonya, Brezilya, İtalya ve Türkiye'den yaklaşık 55 uzmanın katıldığı program boyunca katılımcılar, teknik sunumlar, vaka analizleri, uygulamalı atölye çalışmaları ve deneyim paylaşımlarıyla sektördeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Açıklamada etkinliğin açılışındaki görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, grubun uluslararası birikimini Türkiye'ye taşıdıklarını belirtti.

İşcan, organizasyonun Talanx Grubu'nun küresel bilgi paylaşımı ve stratejik gelişim kültürünü güçlendiren önemli platformlardan biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu buluşmalar, inovasyon odaklı düşünce yapısını ve ortak vizyonu destekleyerek ülkeler arasında işbirliği ağı oluşturuyor. Bu yıl etkinliğe İstanbul'da ev sahipliği yapmış olmak bizim için ayrı önem taşıyor. Ev sahipliğimiz, Talanx'ın global stratejisiyle uyumlu biçimde Türkiye'deki konumumuzu pekiştirmemize ve grubun uluslararası bilgi birikimini ülkemize taşıyarak sektöre değer katmamıza olanak sağlıyor."

HDI Sigorta Oto Teknik ve Aktüeryal Fiyatlandırma Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Can Okyay, organizasyon kapsamında gerçekleştirilen panelde Türkiye sigorta sektörünün taşıdığı gelişim potansiyeline dikkati çekti.

Okyay, Türkiye sigorta sektörünün büyüme potansiyelinin yüksek ve büyük ölçüde keşfedilmemiş pazar konumunda olduğunu aktardı.

Sigorta penetrasyonunun yüzde 2,3 seviyelerinde olması, sektör için büyük gelişim alanı sunduğunu kaydeden Okyay, "Türkiye'nin genç, dijital ve dinamik yapısı sigortacılığın toplumda daha güçlü karşılık bulması için önemli fırsat. Bu potansiyeli, doğru ürün yaklaşımı ve veri odaklı karar mekanizmalarıyla birlikte açığa çıkaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.