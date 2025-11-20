BIST 10.928
DOLAR 42,37
EURO 48,92
ALTIN 5.522,50
HABER /  GÜNCEL

Osmaniye'de 2 kez deprem oldu büyüklüğü kaç? AFAD açıkladı

Osmaniye'de 2 kez deprem oldu büyüklüğü kaç? AFAD açıkladı

OSMANİYE'den gelen son dakika haberine göre kentte 2 kez deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ilk deprem saat 12.09'da meydana geldi. İkinci deprem ise saat 12.19'da kaydedildi.

Abone ol

OSMANİYE'de meydana gelen depremler halkı korkuttu. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre ilk deprem 4.4 büyüklüğünde oldu. Bu deprem saat 12.09'da meydana geldi. Merkez üssü Bahçe ilçesi olan deprem yerin 8.8 km derinliğinde kaydedildi.

2. DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Saat 12.19'da Osmaniye bir kez daha deprem korkusu yaşadı. Bu kez depremin büyüklüğü daha düşüktü. AFAD verilerine göre ikinci deprem 3.5 büyüklüğünde oldu.

Osmaniye'de 2 kez deprem oldu büyüklüğü kaç? AFAD açıkladı - Resim: 0

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Takibimiz devam ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah milletimizi, ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin." açıklamasını yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sapanca Gölü'nde neler oluyor? Fokur fokur kaynıyor depremin habercisi mi?
Foto Galeri Sapanca Gölü'nde neler oluyor? Fokur fokur kaynıyor depremin habercisi mi? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın eski yıldızı partide tutuklandı
Galatasaray'ın eski yıldızı partide tutuklandı
Eşi ile oğlunun arkadaşını otelde yakaladı! Gözü döndü, dehşet saçtı
Eşi ile oğlunun arkadaşını otelde yakaladı! Gözü döndü, dehşet saçtı
Böcek ailesinin ölümü! Oteli kilitleyip kebap yemeye gitmiş ilaçlayan ise...
Böcek ailesinin ölümü! Oteli kilitleyip kebap yemeye gitmiş ilaçlayan ise...
İsrailli avukattan çarpıcı açıklama: Polis köpeğini Filistinlilere tecavüz ettiriyorlar
İsrailli avukattan çarpıcı açıklama: Polis köpeğini Filistinlilere tecavüz ettiriyorlar
Beynindeki tümörden "haritalandırma" tekniğiyle kurtuldu
Beynindeki tümörden "haritalandırma" tekniğiyle kurtuldu
Bütçe görüşmesinde dikkat çeken anlar! Bakan Yusuf Tekin, CHP'li Ağbaba'ya 'sıfır' verdi
Bütçe görüşmesinde dikkat çeken anlar! Bakan Yusuf Tekin, CHP'li Ağbaba'ya 'sıfır' verdi
Susuz kalan askerler şehit olmuştu! Komutanları için son dakika kararı
Susuz kalan askerler şehit olmuştu! Komutanları için son dakika kararı
Kara kutudan ne çıktı? Askeri kargo uçağı kazasına MSB'den açıklama!
Kara kutudan ne çıktı? Askeri kargo uçağı kazasına MSB'den açıklama!
Trendyol depo ve ofislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçiyor
Trendyol depo ve ofislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçiyor
Akın Gürlek açıkladı! Bir operasyon daha yapılabilir: Yöneticiler, eski hakemler...
Akın Gürlek açıkladı! Bir operasyon daha yapılabilir: Yöneticiler, eski hakemler...
Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturma! Keşif raporu ile ses analiz sonuçları bekleniyor
Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturma! Keşif raporu ile ses analiz sonuçları bekleniyor
Fred: Galatasaray maçını yüzde 100 gücümüzü ortaya koyup kazanmak istiyoruz
Fred: Galatasaray maçını yüzde 100 gücümüzü ortaya koyup kazanmak istiyoruz