Osmaniye'de 2 kez deprem oldu büyüklüğü kaç? AFAD açıkladı

OSMANİYE'den gelen son dakika haberine göre kentte 2 kez deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ilk deprem saat 12.09'da meydana geldi. İkinci deprem ise saat 12.19'da kaydedildi.

OSMANİYE'de meydana gelen depremler halkı korkuttu. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre ilk deprem 4.4 büyüklüğünde oldu. Bu deprem saat 12.09'da meydana geldi. Merkez üssü Bahçe ilçesi olan deprem yerin 8.8 km derinliğinde kaydedildi.

2. DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Saat 12.19'da Osmaniye bir kez daha deprem korkusu yaşadı. Bu kez depremin büyüklüğü daha düşüktü. AFAD verilerine göre ikinci deprem 3.5 büyüklüğünde oldu.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Takibimiz devam ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah milletimizi, ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin." açıklamasını yaptı.