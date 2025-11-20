Susuz kalan askerler şehit olmuştu! Komutanları için son dakika kararı

İSKENDERUN'dan 25 Temmuz tarihinde gelen son dakika haber Türkiye'yi kahretmişti. Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan susuz kaldığı için şehit olmuştu. Toplamda 7 askerimiz sıcak çarpmasına maruz bırakılmıştı. Olayda ihmali olduğu söylenen komutanları için soruşturma açılmıştı. Bu kez son dakika haberi o kararla ilgili...Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğin şehit olduğu olaya ilişkin alınan kararı son dakika açıklamasıyla duyurdu.
- "Olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Alay ve Tabur Komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesildi.
-8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verildi."
ASKERLERİMİZ SUSUZ BIRAKILMIŞTI
Türkiye'yi kahreden olay Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yaşanmıştı. 25 Temmuz 2025 tarihinde yüksek ateş şikayeti üzerine 7 asker hastaneye kaldırılmıştı. 7 Mehmetçikten Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan şehit olmuştu.
Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı ilk tespitlere göre iki asker hipertermiye (sıcak çarpması) bağlı komplikasyonlar sonucu hayatlarını kaybetmişti.