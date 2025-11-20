Kara kutudan ne çıktı? Askeri kargo uçağı kazasına MSB'den açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, kara kutunun TUSAŞ tesislerinde incelendiği sonuçların kamuoyu ile ayrıntılı şekilde paylaşılacağı bildirildi.

MSB, Gürcistan-Azerbaycan sınır hattında düştüğü ve 20 askerimizin şehit olduğu elim kazaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, düşen uçağın kara kutusunun TUSAŞ tesislerinde, enkaz parçalarının ise Kayseri’de bulunan 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde detaylı olarak incelendiği bildirildi. Yapılan incelemelerin ardından sonuçların kamuoyu ile ayrıntılı şekilde paylaşılacağı bildirildi.

KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımızın kara kutusu olarak tabir edilen FDR (Flight Data Recorder) ve CVDR (Cockpit Voice Data Recorder) cihazlarının TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri’de bulunan 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir.

Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir"

DÜŞEN UÇAĞIN PARÇALARI DETAYLI İNCELENİYOR

Bakanlık yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecini, devletin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmekte olduğunu da açıkladı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve ülke genelinde ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunulması maksadıyla bu yıl yaklaşık 118 bin Milli Savunma Bakanlığı gerçekleştirilen toplantının ardından Yeşil Vatan Seferberliği ve Millî Ağaçlandırma faaliyeti kapsamında çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

7 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin güvenliği konusunda durmaksızın çalıştığını ifade eden Aktürk, "Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; ülkemizin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir haftada; 7 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi, Menbic'de imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 723 kilometreye ulaşmıştır" diye konuştu.