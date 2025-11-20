BIST 10.928
DOLAR 42,37
EURO 48,92
ALTIN 5.522,50
HABER /  SPOR

Akın Gürlek açıkladı! Bir operasyon daha yapılabilir: Yöneticiler, eski hakemler...

Akın Gürlek açıkladı! Bir operasyon daha yapılabilir: Yöneticiler, eski hakemler...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bahis soruşturmasının daha da genişleyebileceğini söyledi. Gürlek, bazı kulüp başkanları ve yöneticilerin, eski hakemler ve spor yorumcularının da soruşturmaya dahil olabileceğini belirtti.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, devam eden bahis ve şike soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanının ihbarı üzerine futbolda bahis şike soruşturması genişletildiğini hatırlatan Gürlek, "TFF’nin başlattığı disiplin soruşturmasıyla bizim adli sürecimiz farklıdır bu ayrımı lütfen yapalım" dedi.

"BİZİM ELİMİZİ GÜÇLENDİREN EN ÖNEMLİ BELGE MASAK RAPORLARI"

TFF’nin vermiş olduğu disiplin cezaları kendileri için ihbar niteliği taşıdığını aktaran Gürlek, "Cimer’den çok sayıda şikayet var. Hakemlerden ve spor yorumcularından gelen tanık beyanları var. Bizim elimizi güçlendiren en önemli belge MASAK raporları. Şike ve bahiste muhakkak kişinin menfaati olması gerekiyor ondan dolayı MASAK raporları bizim için çok önemli. Yurt dışındaki bahis siteleri IP üzerinden bize kullanıcı bilgilerini verecek. Biz futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. 8 tutuklu var şu an" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLEBİLİR...

Bazı kulüp başkanları ve yöneticilerin, eski hakemler ve spor yorumcularının da soruşturmaya dahil olabileceğini belirten Gürlek, "Şike ve yasadışı bahisin üzerine gidiyoruz" diye konuştu.

EŞİNİN ADIYLA BAHİS OYNADI

Bir spor yorumcusunun yasadışı bahis şirketinden eşinin adıyla bahis oynadığının tespit edildiğini açıklayan Gürlek, "İsmini vermeyeceğiz çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

TFF
ÖNCEKİ HABERLER
Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturma! Keşif raporu ile ses analiz sonuçları bekleniyor
Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturma! Keşif raporu ile ses analiz sonuçları bekleniyor
Fred: Galatasaray maçını yüzde 100 gücümüzü ortaya koyup kazanmak istiyoruz
Fred: Galatasaray maçını yüzde 100 gücümüzü ortaya koyup kazanmak istiyoruz
LEVENT Hava Savunma Sistemi ilk hedefini vurdu
LEVENT Hava Savunma Sistemi ilk hedefini vurdu
Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı
Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı
Bera Holding GES yatırımlarındaki en büyük tesisini devreye aldı
Bera Holding GES yatırımlarındaki en büyük tesisini devreye aldı
BM İklim Zirvesi 2026'da Türkiye'de düzenlenecek
BM İklim Zirvesi 2026'da Türkiye'de düzenlenecek
İspanya maçına damga vuran Altay Bayındır'a kötü haber
İspanya maçına damga vuran Altay Bayındır'a kötü haber
Bayraktar KIZILELMA, F-16'yı tam isabetle vurdu Baykar'dan tarihi teste ilişkin açıklama
Bayraktar KIZILELMA, F-16'yı tam isabetle vurdu Baykar'dan tarihi teste ilişkin açıklama
Tesla Model Y Standart'ın fiyatı belli oldu
Tesla Model Y Standart'ın fiyatı belli oldu
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak
Vakıf Katılım Gaziantep'e güneş enerjisi santrali kurdu
Vakıf Katılım Gaziantep'e güneş enerjisi santrali kurdu
Sompo Sigorta, SASDER Kongresi'nin altın sponsoru oldu
Sompo Sigorta, SASDER Kongresi'nin altın sponsoru oldu