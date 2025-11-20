Trendyol depo ve ofislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçiyor

Trendyol, 300'ü aşkın ofis, dağıtım ve aktarma merkezinde "I-REC sertifikalı" tamamen yenilenebilir elektrik kullanımına geçiyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, sürdürülebilirlik yolculuğunda hızlandırdığı dönüşümün etkilerini ve geleceğe yönelik stratejik önceliklerini ortaya koyan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı.

Rapor kapsamında Trendyol, 2040 nötr karbon yolundaki hedefleriyle uyumlu ilerlediğini ortaya koydu.

Buna göre, sürdürülebilirlik yolculuğu kapsamında Trendyol, tüm ofisleri, dağıtım ve aktarma merkezlerini kapsayan 300'ü aşkın lokasyonda tamamen yenilenebilir kaynaklardan üretilen I-REC sertifikalı elektrik kullanımına geçti.

Şirket, hidroelektrik dahil çeşitli kaynakların sertifikalandırılabildiği sistemde özellikle güneş ve rüzgar enerjisini tercih ederek operasyonel çevresel etkisini en aza indirmeyi hedefliyor.

Söz konusu yaklaşımla Trendyol, kendi operasyonlarında 2040 için koyduğu karbon nötr hedefinin yaklaşık yüzde 70'ine daha erken ulaşmış olacak.

Trendyol'un üçüncü sürdürülebilirlik raporu, şirketin artan operasyon hacmine rağmen son bir yılda karbon verimliliğini koruduğunu ortaya koyuyor.

Atıklarının yüzde 99'unu geri dönüştüren şirket, kargo poşetlerinde en az yüzde 50 geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor. İkinci el platformu Dolap sayesinde 307 bin ton karbondioksite eş değer emisyonun oluşmasını engelleyen şirket, ek olarak 336 milyon metreküp su tasarrufu sağladı.

Sürdürülebilir üretim odaklı ürün gamını da hızla büyüten Trendyol, 2024'te Trendyol Care etiketli ürünlerini yüzde 225 genişleterek 520 bin sürdürülebilir ürünü Türkiye'den Körfez ülkeleri ve Doğu Avrupa'da müşterileriyle buluşturdu.

Ayrıca ikinci el platformu Dolap üzerinden 16 milyondan fazla ürün yeniden dolaşıma kazandırılarak döngüsel ekonomiye katkı sağlandı.

2050'ye kadar karbon nötr olmayı hedefi

Trendyol ayrıca çift yönlü önceliklendirme yaklaşımıyla tüm paydaşlarının görüşlerini toplayarak çevresel ve sosyal alanda öne çıkan 20 kritik konuyu belirledi ve sürdürülebilirlik stratejisini buna göre güncelledi.

Şirket uzun vadeli çevresel yol haritasında da somut taahhütler ortaya koyarak, kendi operasyonlarında 2040'a, tüm iş ortakları ve tedarikçilerini kapsayan değer zincirinde ise 2050'ye kadar karbon nötr olmayı planlıyor.

Ambalaj ve atık yönetiminde tüm lojistik merkezlerinde sıfır atık sertifikasyonu almayı ve perakende ambalaj malzemelerinin tamamını sertifikalı kaynaklardan sağlamayı planlayan şirket, sürdürülebilir üretimde ise 2030'a kadar ürünlerin yüzde 20'sinin sertifikalı ve patentli malzemelerden üretilmesini hedefliyor.

"GRI 2021" sürdürülebilirlik raporlama standartlarına uygun hazırlanan rapor, karbon azaltımı, sürdürülebilir üretim, atık ve ambalaj yönetimi gibi çevresel başlıkların yanı sıra sosyal etki projeleri ve şirketin sürdürülebilir geleceğe yönelik planlarını kapsamlı şekilde sunuyor.

"Ulaştığımız seviyeyi yeni bir başlangıç olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, sürdürülebilirliğin Trendyol'un temel öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

İnan, 2040 karbon nötr hedeflerini içeren sürdürülebilirlik yolculuklarında ilk günden bu yana kararlılıkla ilerlediklerini, teknoloji ve inovasyon güçlerini, toplum ve dünyada kalıcı değer yaratmak amacıyla kullandıklarını vurguladı.

Bu yıl itibarıyla sürdürülebilirlik stratejilerinde üç yıllık dönüm noktasına ulaştıklarını ve başlangıçta koydukları hedeflerini yeniden değerlendirdiklerini anlatan İnan, şunları kaydetti:

"2024 boyunca veri analitiği, tedarik zinciri verimliliği ve enerji yönetimi gibi alanlarda yapay zeka destekli çözümleri gündemimize aldık ve sürdürülebilir dönüşüm yolculuğumuzda pozitif adımlar attık. Ulaştığımız seviyeyi bir varış noktası değil, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu yaklaşımın temelinde, sürdürülebilirlik yolculuğunun dinamik bir süreç olduğu ve zaman içinde değişen ihtiyaç ve risklere göre kendimizi sürekli gözden geçirip yeniden hizalama gerekliliği yatıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde değişen koşullar, paydaş beklentileri ve küresel gereklilikler doğrultusunda stratejimizi düzenli olarak güncellemeyi sürdüreceğiz."