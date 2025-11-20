Galatasaray'ın eski yıldızı partide tutuklandı

Galatasaray ve Manchester City’de forma giymiş Brezilyalı eski futbolcu Jo, ödenmemiş nafaka borçları nedeniyle Rio de Janeiro’da bir barbekü partisinde tutuklandı.

Galatasaray ve Manchester City’de forma giymiş Brezilyalı eski forvet Jo, ödenmemiş nafaka borçları nedeniyle Rio de Janeiro’da düzenlenen bir barbekü partisinde gözaltına alındı. 38 yaşındaki futbolcunun çocuk nafakalarına ilişkin borçları 1,3 milyon TL’ye ulaşmış durumda.

Dördüncü tutuklama

Sekiz çocuk babası olan Jo’nun gözaltına alınması ilk kez gerçekleşmiyor. Brezilya polisi kayıtlarına göre, oyuncu daha önce Campinas ve Contagem şehirlerinde iki kez gözaltına alınmış, 2024 yılı Mayıs ayında ise takım otobüsünden indirildiği olayla gündeme gelmişti.

Borç miktarı 1,3 milyon TL

2024 başından bu yana biriken nafaka borcunun yaklaşık 1,3 milyon TL’ye ulaştığı belirtilen Jo’nun dördüncü kez tutuklanması Brezilya basınında geniş yankı buldu.