BIST 10.928
DOLAR 42,37
EURO 48,92
ALTIN 5.522,50
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın eski yıldızı partide tutuklandı

Galatasaray'ın eski yıldızı partide tutuklandı

Galatasaray ve Manchester City’de forma giymiş Brezilyalı eski futbolcu Jo, ödenmemiş nafaka borçları nedeniyle Rio de Janeiro’da bir barbekü partisinde tutuklandı.

Abone ol

Galatasaray ve Manchester City’de forma giymiş Brezilyalı eski forvet Jo, ödenmemiş nafaka borçları nedeniyle Rio de Janeiro’da düzenlenen bir barbekü partisinde gözaltına alındı. 38 yaşındaki futbolcunun çocuk nafakalarına ilişkin borçları 1,3 milyon TL’ye ulaşmış durumda.

Bir dönem Galatasaray ve Manchester City’de oynayan Jo, Rio de Janeiro’da katıldığı bir barbekü partisinde polis tarafından tutuklandı. 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, çocuk nafakalarına dair borçlarını ödememesi nedeniyle işlem yapıldığı bildirildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı partide tutuklandı - Resim: 0

Dördüncü tutuklama

Sekiz çocuk babası olan Jo’nun gözaltına alınması ilk kez gerçekleşmiyor. Brezilya polisi kayıtlarına göre, oyuncu daha önce Campinas ve Contagem şehirlerinde iki kez gözaltına alınmış, 2024 yılı Mayıs ayında ise takım otobüsünden indirildiği olayla gündeme gelmişti.

Galatasaray'ın eski yıldızı partide tutuklandı - Resim: 1

Borç miktarı 1,3 milyon TL

2024 başından bu yana biriken nafaka borcunun yaklaşık 1,3 milyon TL’ye ulaştığı belirtilen Jo’nun dördüncü kez tutuklanması Brezilya basınında geniş yankı buldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Böcek ailesinin ölümü! Oteli kilitleyip kebap yemeye gitmiş ilaçlayan ise...
Böcek ailesinin ölümü! Oteli kilitleyip kebap yemeye gitmiş ilaçlayan ise...
İsrailli avukattan çarpıcı açıklama: Polis köpeğini Filistinlilere tecavüz ettiriyorlar
İsrailli avukattan çarpıcı açıklama: Polis köpeğini Filistinlilere tecavüz ettiriyorlar
Beynindeki tümörden "haritalandırma" tekniğiyle kurtuldu
Beynindeki tümörden "haritalandırma" tekniğiyle kurtuldu
Bütçe görüşmesinde dikkat çeken anlar! Bakan Yusuf Tekin, CHP'li Ağbaba'ya 'sıfır' verdi
Bütçe görüşmesinde dikkat çeken anlar! Bakan Yusuf Tekin, CHP'li Ağbaba'ya 'sıfır' verdi
Susuz kalan askerler şehit olmuştu! Komutanları için son dakika kararı
Susuz kalan askerler şehit olmuştu! Komutanları için son dakika kararı
Kara kutudan ne çıktı? Askeri kargo uçağı kazasına MSB'den açıklama!
Kara kutudan ne çıktı? Askeri kargo uçağı kazasına MSB'den açıklama!
Trendyol depo ve ofislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçiyor
Trendyol depo ve ofislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçiyor
Akın Gürlek açıkladı! Bir operasyon daha yapılabilir: Yöneticiler, eski hakemler...
Akın Gürlek açıkladı! Bir operasyon daha yapılabilir: Yöneticiler, eski hakemler...
Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturma! Keşif raporu ile ses analiz sonuçları bekleniyor
Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturma! Keşif raporu ile ses analiz sonuçları bekleniyor
Fred: Galatasaray maçını yüzde 100 gücümüzü ortaya koyup kazanmak istiyoruz
Fred: Galatasaray maçını yüzde 100 gücümüzü ortaya koyup kazanmak istiyoruz
LEVENT Hava Savunma Sistemi ilk hedefini vurdu
LEVENT Hava Savunma Sistemi ilk hedefini vurdu
Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı
Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı