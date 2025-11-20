BIST 10.928
Bütçe görüşmesinde dikkat çeken anlar! Bakan Yusuf Tekin, CHP'li Ağbaba'ya 'sıfır' verdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakan Yusuf Tekin ile CHP Milletvekili Veli Ağbaba arasında yaşananlar dikkat çekti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakan Yusuf Tekin ile CHP Milletvekili Veli Ağbaba arasında yaşananlar dikkat çekti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ve kesin hesapları ile Bakanlık, YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin Sayıştay raporları görüşülecek.

Salona girdikten sonra milletvekilleri ile tokalaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Notlarınız, karneniz hazır." diyerek hazırladıkları karneyi gösterdi. Bunun üzerine Bakan Tekin, "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan, yanlış." karşılığını verdi.

Komisyon'da, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

