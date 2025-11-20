Eşi ile oğlunun arkadaşını otelde yakaladı! Gözü döndü, dehşet saçtı

İSTANBUL Kağıthane'den korkunç bir haber geldi. Bir kişi boşanma aşamasındaki eşini otelde bir erkekle bastı. Karısının kendisini aldattığını söylediği adam, oğlunun arkadaşı çıktı. Bıçakla saldıran eş ve saldırdığı kişinin sabıka kaydı çıktı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım Salı günü Merkez Mahallesi'ndeki bir otelde N.Ç. adlı kadın ile M.U.'nun yaralandığı bıçaklı kavgaya yönelik çalışma yaptı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kadının, boşanma aşamasındaki eşi R.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Eşini bastığı kişi oğlunun arkadaşı çıktı

Şüphelinin ifadesinde, eşinin, oğullarının arkadaşı M.U. ile kendisini aldattığını iddia ederek, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İkisi de sabıkalı çıktı

Şüpheli R.Ç.'nin yapılan sorgulamasında 2, yaralanan M.U.'nun ise 13 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilen yaralıların tedavileri sürerken zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.