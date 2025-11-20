Sapanca Gölü'nde neler oluyor? Fokur fokur kaynıyor depremin habercisi mi?

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın gölden geçtiğini ve gölün altında basamak yaptığını belirten Utkucu, "Fay hattının üzerinde meydana gelen bir hadise bu. Fay hatları boyunca su ve gaz çıkışları gözlenen doğal süreçlerdir. 'Deprem habercisi mi?' diye gündeme geldi. Bu fay hattının karakteristik depremi 7'den büyük bir deprem. Bu 7'den büyük deprem 1999'da gerçekleşti. Bu fay hattının yine bu karakteristik depremi üretmesi için 100 yılı aşan süre geçmesi lazım. Dolayısıyla bu açıdan 'büyük bir depremin habercisidir' diyemeyiz. Ancak bu gözlemden bağımsız söylüyorum, 7'den büyük bir depremi üreten fay hattı boyunca her zaman 5, 4, 3 büyüklüğünde depremler beklenmelidir, bu konuda hazır olunmalıdır." diye konuştu.