İşten dönen annesi buldu! Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk...

Esenyurt'ta evinde baygın halde bulunan 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre,  Ayten Yılgın dün akşam işten döndüğünde 12 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı evde baygın halde buldu.

Anne Yılgın'ın yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, çocuğun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan Eren Yılgın'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

