Yunanistan Dışişleri Bakanı, Filistin'de barış için hemen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Filistin'de uzun süreli barışın sağlanması için bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Abone ol

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Yerapetritis, toplantı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerapetritis, Ukrayna için gündeme gelen yeni ateşkes önerisini Yunanistan'ın desteklediğini ifade etti.

Gazze için ise Birleşmiş Milletlerin (BM) aldığı kararların bir fırsat olduğunu söyleyen Yerapetritis, "Bir an evvel harekete geçilmeli ki bölgede uzun süreli bir barış sağlayabilelim." dedi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 18 Kasım'da Gazze'de Barış Kurulunun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etmişti.