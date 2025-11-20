Fatih Terim'e ters köşe! Yeni teknik direktör bakın kim oldu

Bir süredir Çekya Milli Takımı ile anılan Fatih Terim hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Tecrübeli teknik adamın adaylar arasında olduğu görev için Çekya Futbol Federasyonu tercihini yaptı ve milli takımın yeni teknik direktörünün Jürgen Klinsmann olacağını duyurdu.

Abone ol

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, yaz döneminde görevinden ayrıldıktan sonra birçok kulüp ve milli takımla anılmıştı. Bu süreçte 72 yaşındaki deneyimli teknik direktörün adı en çok Çekya Milli Takımı ile gündeme geldi.

ÇEKYA'DA SON KARAR VERİLDİ

Aksam'da yer alan habere göre Çekya Futbol Federasyonu, milli takımın başına geçecek yeni teknik direktör konusunda kararını netleştirdi. Fatih Terim'in de adaylar arasında yer aldığı pozisyon için Jürgen Klinsmann tercih edildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

TERİM'İN AL-SHABAB PERFORMANSI

Fatih Terim, görev yaptığı Al-Shabab takımının başında 23 resmi maç yönetti. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde eden deneyimli çalıştırıcı, maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.

Çekya'nın yeni teknik direktörünü belirlemesiyle birlikte Fatih Terim'in kariyerinde bir sonraki adımın ne olacağı merak konusu oldu.