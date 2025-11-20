O lisede yaşananlar inanılır gibi değil! Öğrenciye yapılanlar böyle eğitimci olmaz olsun dedirtti

İstanbul Atatürk Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir veli, kızının okulda hem akran zorbalığına hem de idari baskıya maruz kaldığını öne sürerek şikayette bulundu.

İstanbul'daki Atatürk Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında bir veli, kızının uzun süredir hem akran zorbalığına hem de idari baskıya maruz kaldığını iddia etti. Veli, okul yönetiminin şikâyetleri dikkate almak yerine kendilerine baskı uyguladığını savundu.

"ÇOCUĞUM DERSTEYKEN YOK YAZILIYOR"

Velinin iddiasına göre; öğrenci dersteyken sınıfa girmiş olmasına rağmen sisteme tam gün yok yazıldı. Bir törende bahçede bekletilen öğrenci, daha sonra sınıfa gönderilmesine rağmen yarım gün yok kaydıyla karşılaştı.

TEHDİT İDDİASI

Şikayet metninde adı geçen bir müdür yardımcısının öğrencilere karşı sert, baskıcı ve tehditkar tutumlar sergilediği öne sürüldü. Veli, bu davranışların zamanla okul yönetiminin diğer üyelerine de yansıdığını belirtti.

REHBER ÖĞRETMENLE YAŞANAN GERGİN GÖRÜŞME

Veli, rehber öğretmenle görüşmek istediğinde "Bizi şikayet ettiysen beni arama, kızını okuldan al" şeklinde bir yanıt aldığını iddia etti. Bu olaydan sonra kızının yaşadığı zorbalığın arttığını ifade etti.

ENGELLİ RAPORUNU ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞTILAR

Veli, kızının özel eğitim gereksinimi olduğuna dair raporun bir müdür yardımcısı tarafından diğer öğrencilere açıkça söylendiğini öne sürdü. Bu durumun kızını sınıf içinde damgaladığını ve mahremiyetinin ihlal edildiğini dile getirdi.

"ÇOCUĞUM PSİKOLOJİK OLARAK YIKILDI"

Yaşanan süreçlerin öğrencinin eğitimden geri kalmasına ve ciddi psikolojik zarar görmesine yol açtığını belirten veli, yetkililerden bu duruma müdahale edilmesini talep etti.