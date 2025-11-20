BIST 10.928
Gazze’de ateşkese sonrası can kaybı 312’ye çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 312’ye, yaralı sayısının ise 760’a yükseldiğini açıkladı. İsrail saldırıları 7 Ekim 2023’ten bu yana 69 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı.

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun bölgedeki saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail’in saldırıları sonucu 32 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölenler arasında 12 çocuk ve 8 kadın bulunuyor, 88 kişi ise yaralandı. Ayrıca enkaz alanlarından bir önceki saldırılarda hayatını kaybeden bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Bakanlığın verilerine göre, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Gazze Şeridi’nde yaşamını yitirenlerin sayısı 312’ye, yaralı sayısı ise 760’a çıktı.

İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 69 bin 546’ya, yaralı sayısı ise 170 bin 833’e ulaştı. Sivil kayıplar ve yaralanmalar, bölgedeki durumun hâlâ kritik olduğunu gözler önüne seriyor.

