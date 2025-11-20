BIST 10.928
Allianz Türkiye, IDC Türkiye Future Enterprise Awards'tan ödül aldı

Allianz Türkiye, HackZone by Allianz programıyla "Digitally Enabled Ecosystem" (Dijital Olarak Etkinleştirilmiş Ekosistem) kategorisinde ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HackZone by Allianz, IDC Technology Symposium kapsamında düzenlenen IDC Türkiye Future Enterprise Awards 2025'te ödüle layık görüldü.

Türk sigorta sektörünün ilk açık inovasyon programı HackZone by Allianz, 2020'den bu yana Tenity işbirliğiyle yürütülüyor. IDC Türkiye tarafından düzenlenen program, startup ve girişimleri destekleyerek yenilikçi projeler geliştirilmesini teşvik eden HackZone by Allianz, sigorta ekosistemini de farklı yaklaşımlarla büyütmesiyle öne çıkıyor.

Program kapsamında bugüne dek 26 startup sigorta sektörüyle ilk kez işbirliği gerçekleştirme şansı bulurken, programa katılan ve yenilikçi projeler geliştiren girişimler ekosistemden 15,5 milyon doları aşan miktarda yatırım alma şansını elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Fahri Kaan Toker, Allianz Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna uzun yıllar önce başlayarak yeni nesil sigortacılığa öncülük ettiğini belirtti.

Toker, yeni nesil veri odaklı bir kurum olma hedefiyle uzun yıllardır sürdürdükleri dijitalleşme yolculuğunda önemli bir yol katetikleri ve sadece Allianz Türkiye için değil, sektör için de bir açılım yarattıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"5 yıl önce hayata geçirdiğimiz HackZone by Allianz programına katılan startuplara mentorluk, finansal destek, Allianz'ın API'larına erişim gibi imkanlar sunarak, onlarla birlikte inovatif projeler geliştirerek bu girişimlerin sigortacılık sektöründe daha hızlı büyümesini ve ürünlerini geliştirmesini destekliyoruz. HackZone programımızın IDC Future Enterprise Awards'ta ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Startupların, yakında duyuracağımız yeni dönem HackZone başvurularını takip etmelerini öneriyorum."

