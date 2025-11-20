BIST 10.928
Diyanet İşleri Başkanlığı uyardı! Bu tarihe çok dikkat edin

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerektiğini bildirdi.

AA muhabirinin Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından derlediği bilgilere göre, bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı kura çekimi gerçekleşti.

Noter huzurunda çekilen kurada 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlendi.

Buna göre, kurada ismi çıkanların 11 Kasım'da başlayan kesin kayıt işlemleri yarın sona eriyor. Ek kayıtlar ise 27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Kesin kayıtların bitmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen süre içinde hac vizesi başvuruları yapılacak.

Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerekiyor.

"Vize alan adaylara eğitim verilecek"

Bu kapsamda yeni pasaport alacak veya güncelleyecek hacı adaylarından il veya ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım'dan sonra müracaat etmeleri ve en az 1 yıl geçerli pasaport çıkarmaları isteniyor.

Böylece Suudi Arabistan makamlarından vize alan hacı adayları, kutsal topraklardaki ibadetlere yönelik eğitimlere başlayacak.

Hacca gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

