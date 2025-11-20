BIST 10.958
DOLAR 42,37
EURO 48,98
ALTIN 5.558,21
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 14 Kasım haftasında 187 milyar 432 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 14 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 941 milyon dolar azalışla 80 milyar 43 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 7 Kasım'da 81 milyar 985 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 4 milyar 327 milyon dolar yükselişle 103 milyar 61 milyon dolardan 107 milyar 389 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar artışla 185 milyar 47 milyon dolardan, 187 milyar 432 milyon dolara çıktı.

