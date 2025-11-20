BIST 10.928
DOLAR 42,37
EURO 48,92
ALTIN 5.522,50
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, "Nüfus artış hızı azalıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmalara ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli önlemleri alıyor, en küçük bir tavize, ihmale, rehavete mahal vermiyoruz.

Küresel kapitalizmin yeni cepheler açtığı, kültürel emperyalizm ve dijital kuşatmanın dünyada şiddetini artırdığı dönemde aile kurumunun üzerine titriyoruz.

"Şu anda bir felaketi yaşıyoruz"

Nüfus artış hızı azalıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Bu oran nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2.10'dan çok aşağıda. Geleceğimiz için alarm zilleri çalıyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen kimse buna kayıtsız kalamaz.

Evlat sahibi babalara seslendi

Kadınlar çocuk yetiştirme konusunda eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Evlat sahibi babalarımıza eşlerine daha fazla yardımcı olmaları, destek olmaları, çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmeleri çağrısında bulunuyorum.

Evlenecek gençlere destek artacak

Evlenecek gençlere inşallah yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz. Doğum yardımlarına da aynı şekilde ivme kazandıracağız."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şoke eden liste! Hakemlerin isimleri ve oynadıkları bahisler tek tek açıklandı
Foto Galeri Şoke eden liste! Hakemlerin isimleri ve oynadıkları bahisler tek tek açıklandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açıklaması
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açıklaması
CHP'li Nazlıaka, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi
CHP'li Nazlıaka, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi
Yere çöp atan şimdi yandı! Belediye başkanı duyurdu yakalarına taktılar
Yere çöp atan şimdi yandı! Belediye başkanı duyurdu yakalarına taktılar
MHP'den Demirtaş açıklaması! "Başka bir seçenek yoktur"
MHP'den Demirtaş açıklaması! "Başka bir seçenek yoktur"
HDI Sigorta, Talanx'ın küresel etkinliğine ev sahipliği yaptı
HDI Sigorta, Talanx'ın küresel etkinliğine ev sahipliği yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gidecek
Bariyeri aşıp uçuruma yuvarlandı! Feci kazada ölenler var
Bariyeri aşıp uçuruma yuvarlandı! Feci kazada ölenler var
İşten dönen annesi buldu! Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk...
İşten dönen annesi buldu! Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk...
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Gerçek CHP'lilere kulak ver
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Gerçek CHP'lilere kulak ver
Medipol'de Dünya Çocuk Günü'ne özel 'Diş Festivali' coşkusu! Bugünün minik dişleri, yarının kocaman gülüşleri
Medipol'de Dünya Çocuk Günü'ne özel 'Diş Festivali' coşkusu! Bugünün minik dişleri, yarının kocaman gülüşleri
Diyanet İşleri Başkanlığı uyardı! Bu tarihe çok dikkat edin
Diyanet İşleri Başkanlığı uyardı! Bu tarihe çok dikkat edin
Türkiye ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları arasında işbirliği anlaşması imzalandı
Türkiye ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları arasında işbirliği anlaşması imzalandı