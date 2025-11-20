CHP'li Nazlıaka, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Nazlıaka, parti genel merkezindeki basın toplantısında, Türkiye'de çocukların açlıkla sınandığını, işçiliğe itildiğini, istismara uğradığını, yoksulluğun pençesinden kurtulmaya çalıştığını, erken yaşta ve zorla evlendirildiğini, suça sürüklendiğini ya da suç mağduru olduğunu öne sürdü.

Türkiye'de yaklaşık 22 milyon çocuğun yaşadığını belirterek, çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine ilişkin verileri paylaşan Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Çocuk, çocuk yaştayken akranlarıyla birlikte olmak, iyi bir eğitim görmek, hem zihinsel hem fiziksel olarak gelişimini sağlayacak olan sportif, eğitsel, kültürel faaliyetler içinde bulunmak zorundadır. Arkadaşlık ilişkileri içerisinde, sosyal bağlarını güçlendirmek durumundadır. Dolayısıyla çocuk ve işçi kelimesinin yan yana anılmasını kabul etmiyoruz."

Nazlıaka, iktidara gelmeleri halinde çocuklar için çok daha güzel bir düzen oluşturacaklarını ifade etti.