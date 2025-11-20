Şoke eden liste! Hakemlerin isimleri ve oynadıkları bahisler tek tek açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama sonrasında bahis soruşturmasında MASAK raporu ortaya çıktı. MASAK bankacılık transfer verilerine göre; 147 hakemin genel olarak MİSLİ, NESİNE, TUTTUR, OLEY, BİLYONER, MİLLİ PİYANGO isimli şans oyunları sitelerine yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin 837 TL’lik para giriş-çıkış işlemleri olduğu görüldü.



