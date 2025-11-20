Belem’de COP31 başkanlığının belirlenmesi için 4’lü zirve! Bakan Kurum: ''Önemli adımlarda mutabık kaldık'' dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'nın Belem kentinde devam eden COP30 kapsamında Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Brezilya, İngiltere, Singapur ve Nepal'in çevre ve iklim alanındaki temsilcileriyle ikili görüşmeler yaptı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kurum, Belem'de süren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, Almanya Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Marina Silva, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfırdan Sorumlu Devlet Bakanı Ed Miliband, Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu Hai Yien ve Nepal Tarım ve Hayvancılık Bakanı Madan Prasad Pariyar ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Zirvede önümüzdeki yıl COP31 Taraflar Konferansı’nın hangi ülkede ve nasıl yapılacağı müzakere edildi.

Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapma konusunda kararlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekti.

"ÖNEMLİ ADIMLARDA MUTABIK KALDIK"

Bakan Kurum paylaşımında, “COP30 kapsamında bulunduğumuz Belem'de; Brezilya İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sayın Mauricio Carvalho Lyrio, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yalçın Rafiyev ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. COP31'e ev sahipliği konusunda gelinen noktayı ele aldık, önemli adımlarda mutabık kaldık. Önümüzdeki dönemle ilgili olumlu kararlar aldığımız dörtlü zirvemizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum, Almanya Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin COP31 adaylığı, iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları, 2030 sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve 2053 hedeflerini anlattığını ifade etti.

''İŞBİLİĞİMİZİN ARTARAK DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM''

Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile COP31 adaylığı sürecine ilişkin değerlendirmede bulunduklarını belirterek, "Türkiye olarak sürece her daim iyi niyetle yaklaşıyor, kimseyi geride bırakmadan çalışmaya hazır olduğumuzun altını çiziyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi çevre ve iklim değişikliği alanlarında da işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Muhtar Babayev ile görüşmesine de değinen Kurum, iklim diplomasisi açısından verimli bir istişare gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, iki ülke arasındaki çevre ve iklim değişikliği alanlarında işbirliğinin artarak devam etmesini diledi.