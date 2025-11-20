BIST 10.958
Diyarbakır'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Karamus Mahallesi mevkisindeki kavşakta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 BD 454 plakalı tır ile 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araç ve 21 TT 762 plakalı taksinin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişinin olay yerinde öldüğü, ikisi ağır 3 kişinin de yaralandığı anlaşıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir tırın kavşakta taksi ve hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

Diyarbakır'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü - Resim: 0

Diyarbakır'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü - Resim: 1

