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Samsunspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Samsunspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, Hatayspor'u 3-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Hatayspor ise 4. maçında da galibiyet alamayarak 1 puanda kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Karadeniz ekibi, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Arbnor Muja, 51. dakikada Marius Mouandilmadji ve 75. dakikada Olivier Ntcham kaydetti.

Samsunspor bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken 4. maçında da galibiyet çıkaramayan Hatayspor 1 puanda kaldı.

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