Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru! Tam 49 gol...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı oynanan 9 maçla başladı. 36 takımlı yeni formatta yapılan karşılaşmalarda toplam 49 gol atıldı. Gecenin öne çıkan maçlarında Barcelona Olympiakos’u 6-1, Paris Saint-Germain Bayer Leverkusen’i 7-2, Arsenal ise Atletico Madrid’i 4-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta mücadelesi başladı.

36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı. Oynanan 9 maçta toplam 49 gol atıldı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Barcelona 6-1 Olympiakos
Kairat 0-0 Pafos
Arsenal 4-0 Atletico Madrid
Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
Villarreal 0-2 Manchester City
PSV 6-2 Napoli
Kopenhag 2-4 Borussia Dortmund
Union Saint-Gilloise 0-4 Inter
Newcastle United 3-0 Benfica

