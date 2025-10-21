BIST 10.467
Dayı ve yeğen arasında bıçaklı kavga!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dayı ve yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Serkan B. göğsünden bıçakla, yeğeni Mert D. ise başına aldığı darbeyle yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dayı ve yeğeni arasındaki kavgada taraflar birbirini yaraladı.

Selvilitepe Mahallesi Elmas Sokak'taki evlerinde Serkan B. ile yeğeni Mert D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan B. göğsünden bıçakla yaralanırken, yeğeni Mert D. ise başına aldığı darbeyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

