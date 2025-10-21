Meclis’ten Irak ve Suriye tezkeresine onay

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen tezkerelerle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki görev süresi 3 yıl, Lübnan’daki görev süresi ise 2 yıl daha uzatıldı.Abone ol
TBMM Genel Kurul'da ilk olarak Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı.
DEM Parti'nin çekimser kaldığı oylamada tezkere, iktidar ve muhalefet partilerinin desteğiyle kabul edildi.
IRAK VE SURİYE'YE ASKER GÖNDERME SÜRESİ 3 YIL DAHA UZATILDI
Lübnan tezkeresi sonrasında Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı.
CHP ve DEM Parti'nin 'hayır' oyu verdiği tezkere; AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin oylarıyla kabul edildi.