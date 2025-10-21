BIST 10.467
Meclis'ten Irak ve Suriye tezkeresine onay

Meclis’ten Irak ve Suriye tezkeresine onay

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen tezkerelerle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki görev süresi 3 yıl, Lübnan’daki görev süresi ise 2 yıl daha uzatıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tezkereyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresi uzatıldı.

TBMM Genel Kurul'da ilk olarak Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı.

DEM Parti'nin çekimser kaldığı oylamada tezkere, iktidar ve muhalefet partilerinin desteğiyle kabul edildi.

IRAK VE SURİYE'YE ASKER GÖNDERME SÜRESİ 3 YIL DAHA UZATILDI

Lübnan tezkeresi sonrasında Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı.

CHP ve DEM Parti'nin 'hayır' oyu verdiği tezkere; AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin oylarıyla kabul edildi.

