DÜNYA

ABD'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Minnettarız

ABD'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Minnettarız

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Gazze'deki ateşkes planında 'Türkiye'nin yapıcı bir rol oynadığını' belirterek İsrail'e Gazze'de konuşlanacak yabancı güçlerin kim olacağı konusunda bir zorlama yapmayacaklarını söyledi.

 Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail'deki temasları sonrasında ABD ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uygulanması ve gözetimi için kurduğu merkezde basın toplantısı düzenledi.

Vance, konuşmasında Gazze'deki ateşkes konusunda Türkiye'nin yapıcı bir rol üstlenmesine minnettar olduklarını belirtti.

Batı basınını eleştiren Vance, "her ihlal yaşandığında ateşkesin bittiği" başlıkları attıklarını, sürecin ilerlediğini "ancak zaman alacağını" belirterek "Ateşkes bitmedi. İki taraf da uzunca bir süredir çatıştığından bunlar oluyor." ifadesini kullandı.

Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini, silah bırakan Hamas unsurlarına af sağlanacağını aktaran Vance, Hamas'ın sürecin ilerlemesi, Gazze'de yeniden inşanın başlaması için bunu yapması gerektiğini belirtti.

ABD ASKERİ GAZZE'YE GİRECEK Mİ?

Vance, Gazze'deki ateşkes planının süreçlerini, "Hamas'ın silah bırakması, Uluslararası İstikrar Güçlerinin burada konuşlanması ve alternatif bir yönetimin kurulması" olarak sıraladı. ABD Başkan Yardımcısı, tüm bu süreçlerin zaman alacağını belirterek, ABD askerlerinin Gazze'de bulunmayacağını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN "YAPICI" ROLÜNE TAKDİR: MİNNETTARIZ

İsrail ve bazı Körfez ülkelerinde söz konusu Hamas olunca bir sabırsızlık gözlediklerini aktaran Vance, süreç boyunca "esnek olmaları" gerektiğini söyledi.

Vance, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerini bulmanın zaman alacağını, bazılarının "enkaz dağları altında kaldığını" paylaştı.

Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce ilişkin bir soruyu yanıtlayan Vance,"Yabancı güçlerden kimlerin buraya geleceğine ilişkin İsraillilere herhangi bir zorlama yapmayacağız. Herkesin oynayacağı bir rol var. Kimileri yeniden yapılanma, kimisi sahada asker, kimisi finansman, kimisi de taraflar arasında iletişim, çatışmasızlığın sağlanması gibi roller oynayacak. Türklerin de bu anlamda şu ana kadar yapıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Bunun için de minnettarız." diye konuştu.

