Beşiktaş son saniye üçlüğüyle Ratiopharm Ulm'u yendi

Beşiktaş, EuroCup'ın 4. haftasında konuk olduğu Ratiopharm Ulm'u son saniye üçlüğüyle 101-99 mağlup etti.
EuroCup'ın 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya'da Ratiopharm Ulm deplasmanına çıktı.
Başa baş geçen mücadeleyi Beşiktaş, Anthony Brown'un son saniye üçlüğüyle 101-99 kazanmayı başardı.
Beşiktaş, bu sonuçla EuroCup'taki üçüncü galibiyetini elde etti.
Ratiopharm Ulm ise ilk yenilgisini yaşadı.
RATIOPHARM ULM: 99 - BEŞİKTAŞ: 101
Hakemler: Saulius Racys (İsveç), Amit Balak (İsrail), Arnau Padros (İspanya)
Ratiopharm Ulm: Ledlum 25, Jensen 14, Smith 12, Garavaglia 7, Sengfelder 14, Weidemann 7, Schoormann 2, Brown 8, Diakite 2, Osborne 5, Anigbata 3
Beşiktaş: Mathews 9, Berk Uğurlu 7, Morgan 15, Anthony Brown 19, Zizic 11, Dotson 12, Kamagate 13, Lemar 5, Canberk Kuş 1, Vitto Brown 9
1. Periyot: 30-29
Devre: 54-54
3. Periyot: 83-71