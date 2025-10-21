BIST 10.467
Abdullah Özdemir'den Özgür Özel'e tepki: Milletin iradesine uzanan hiçbir el başaramadı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Sizi yargılayacağız” açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özdemir paylaşımında, "Milletin iradesine uzanan hiçbir el başaramadı" ifadelerine yer verdi.

Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye yönelik açıklamalarını “nefret ve intikam dili” olarak nitelendirdi.

"MİLLET KİMLERİN HANGİ SİCİLE SAHİP OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylemlerinin eski vesayet anlayışını yansıttığını belirten Özdemir, “Bugün çıkıp ‘yargılayacağız’ diyenler, hırsızlıktan, rüşvetten, ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan belediye başkanlarını unutturabileceklerini sanıyorlar. Millet her şeyi görüyor, kimlerin hangi sicile sahip olduğunu çok iyi biliyor.” ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN SEÇTİĞİ LİDERE UZANAN HİÇBİR EL BAŞARAMADI"

Abdullah Özdemir, paylaşımının devamında, “Milletin seçtiği lidere, milletin iradesine uzanan hiçbir el bugüne kadar başaramadı; bugünden sonra da asla başaramayacak.” sözleriyle Özgür Özel'e tepki gösterdi.

