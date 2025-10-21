BIST 10.467
DOLAR 41,94
EURO 48,76
ALTIN 5.577,76
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Talisca'dan ayrılık iddialarına jet hızında cevap

Talisca'dan ayrılık iddialarına jet hızında cevap

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, hakkında çıkan 'Brezilya'ya dönmek istiyor' yönündeki iddialara bir paylaşım yaparak cevap verdi. Talisca, yaptığı paylaşımda "Sahte haberler başladı" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen Anderson Talisca, hakkında çıkan ayrılık iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

'SAHTE HABERLER BAŞLADI'

'Brezilya'ya dönmek istiyor' şeklindeki çıkan haberlere cevap veren Talisca, sosyal medya hesabından "Sahte haberler başladı" paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ESPN Brezilya'dan Bruno Andrade'nin geçtiği habere göre; Talisca'nın Türkiye'de aradığı huzuru bulamadığı ve ülkesine dönme kararı aldığı belirtilmişti. Talisca'nın hayallerinden birinin Corinthians forması giymek olduğu dile getirilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Anderson Talisca, toplam 778 dakika sahada kaldı. Brezilyalı yıldız bu süreçte 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aziz İhsan Aktaş soruşturması 2 belediyeye daha sıçradı!
Aziz İhsan Aktaş soruşturması 2 belediyeye daha sıçradı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturmasında yeni gelişme
Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturmasında yeni gelişme
ABD'nin bölgede imajı zedelendi: Türkiye en güçlü rakip
ABD'nin bölgede imajı zedelendi: Türkiye en güçlü rakip
Trump'tan Hamas'a yeni tehdit: Sonu acımasız olur!
Trump'tan Hamas'a yeni tehdit: Sonu acımasız olur!
MHP'den Özgür Özel'e tepki: Ciddiyetsizlik ve gaflettir!
MHP'den Özgür Özel'e tepki: Ciddiyetsizlik ve gaflettir!
Duran’dan Özel’e sert tepki: Bu bir hadsizliktir
Duran’dan Özel’e sert tepki: Bu bir hadsizliktir
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'!ndan Gürcistan’a ziyaret!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'!ndan Gürcistan’a ziyaret!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Yılmaz Erdoğan'dan beklenen açıklama! İnci Taneleri yeniden ekrana geliyor
Yılmaz Erdoğan'dan beklenen açıklama! İnci Taneleri yeniden ekrana geliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser iddianamesi kabul edildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser iddianamesi kabul edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına sert tepki: "Cumhurbaşkanımızı sözde tehdit etmeye kalkmış''
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına sert tepki: "Cumhurbaşkanımızı sözde tehdit etmeye kalkmış''