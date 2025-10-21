Talisca'dan ayrılık iddialarına jet hızında cevap

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, hakkında çıkan 'Brezilya'ya dönmek istiyor' yönündeki iddialara bir paylaşım yaparak cevap verdi. Talisca, yaptığı paylaşımda "Sahte haberler başladı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen Anderson Talisca, hakkında çıkan ayrılık iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

'SAHTE HABERLER BAŞLADI'

'Brezilya'ya dönmek istiyor' şeklindeki çıkan haberlere cevap veren Talisca, sosyal medya hesabından "Sahte haberler başladı" paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ESPN Brezilya'dan Bruno Andrade'nin geçtiği habere göre; Talisca'nın Türkiye'de aradığı huzuru bulamadığı ve ülkesine dönme kararı aldığı belirtilmişti. Talisca'nın hayallerinden birinin Corinthians forması giymek olduğu dile getirilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Anderson Talisca, toplam 778 dakika sahada kaldı. Brezilyalı yıldız bu süreçte 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.