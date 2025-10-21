BIST 10.467
Aziz İhsan Aktaş soruşturması 2 belediyeye daha sıçradı!

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması genişliyor. Ana dosyadan ayrılarak devam eden soruşturmada Isparta ve Kütahya belediyelerinin ihale evrakları Isparta ve Kütahya başsavcılıklarından istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması genişliyor.

SORUŞTURMA 2 BELEDİYEYE DAHA SIÇRADI

Başsavcılık, soruşturma kapsamında, örgüte ait firmaların Kütahya ve Isparta belediyelerinden aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları'na talimat yazısı gönderdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada ilk olarak, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında 13 Ocak'ta "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Devam eden soruşturma kapsamında düzenlenen diğer operasyonlarda da görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile bazı belediyelerin üst düzey yöneticileri ile çalışanları ve iş insanları gözaltına alınmalarının ardından tutuklanmıştı. Şüphelilerin bazıları hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

