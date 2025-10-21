Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'!ndan Gürcistan’a ziyaret!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 20-21 Ekim tarihlerinde, Gürcistan’la sağlık alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve sağlığın çeşitli alanlarındaki iş birliği konularının ele alınması amacıyla temaslarda bulunmak üzere başkent Tiflis’e gitti.

Abone ol

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 20-21 Ekim tarihlerinde, Gürcistan’la sağlık alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve sağlığın çeşitli alanlarındaki iş birliği konularının ele alınması amacıyla temaslarda bulunmak üzere başkent Tiflis’e gitti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün Gürcistan İşgal Altındaki Bölgelerden Yerinden Edilen Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Mikheil Sarjveladze tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.

Bakan Memişoğlu, bugün ise mevkidaşı Sarjveladze ile heyetler arası ikili görüşme yaptı. Görüşmenin ardından düzenlenen imza töreninde ‘USHAŞ ile Gürcistan Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’ imzalandı.

Memişoğlu, programının ikinci gününde, Sarjveladze’nin yanı sıra Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ve Gürcistan Parlamentosu Sağlık ve Sosyal İşler Komitesi Başkanı Zaza Lominadze ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu ve beraberindeki heyet, öğleden sonra, Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Ali Kaan Orbay ile bir araya gelerek iki ülkeye dair sağlık alanındaki konuları değerlendirecek.

Bakan Memişoğlu, program kapsamında, Gürcistan Ulusal Müzesi ile ülkedeki en üst düzey laboratuvar konumunda bulunan, bilimsel biyomedikal ve biyogüvenlik araştırmaları konusunda öne çıkan Richard Lugar Halk Sağlığı Araştırma Merkezi’ni de ziyaret edecek.