Şanlıurfa'da komşular arasında kavga! 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Eyyüpkent Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.