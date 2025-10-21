BIST 10.458
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına sert tepki: "Cumhurbaşkanımızı sözde tehdit etmeye kalkmış''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Sizi yargılayacağız' sözünü etmesi üzerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi: "Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın."

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Sizi yargılayacağız.' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın." ifadesine yer veren Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel, bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. 'Millete kötülük yapma organizasyonu'nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece. Özgür Özel, yüce Meclisin çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu. Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en 'karanlık' işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu 'karanlık' zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."

